Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен теряет доверие со стороны руководства государств Евросоюза. Об этом газете Financial Times заявила кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», — сказала политик.

По словам Ле Пен, из-за этого позиции главы ЕК в Евросоюзе пошатнулись.

Также она усомнилась в том, что фон дер Ляйен сможет остаться на посту и доработать до завершения текущего мандата.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о политике стран Евросоюза. По ее словам, в объединение не могут войти страны, которые сохраняют нейтральную позицию и не хотят брать антироссийский курс.

Дипломат объяснила, что ЕС превращается в военный блок, который объявил Россию главной угрозой. Она добавила, что антироссийский курс включает в себя экономические ограничения и поддержку Украины.