Осиротеет и умрет. «Коалиции желающих» предрекли печальную участь
The Telegraph: коалиция желающих умрет из-за ухода лидеров Стармера и Макрона
Созданная в Европе «коалиция желающих» может распасться после смены власти во Франции и Великобритании. Вполне возможно, что на место Эммануэля Макрона и Кира Стармера придут политики, не готовые поддерживать Украину. Об этом сообщила газета The Telegraph.
«Коалиция желающих», по мнению автора статьи, медленно умирает. Дипломатический союз президента Франции и премьера-министра Великобритании объединил более 30 стран для поддержки Украины.
«Но после ухода сэра Кира и невозможности участия господина Макрона в президентских выборах в следующем году существуют опасения по поводу вакуума лидерства», — заявил журналист.
Преемнику Стармера Энди Бернхэму не хватает политического веса, а на пост президента Франции претендуют политики, симпатизирующие России. Так, Марин Ле Пен уже пообещала снять санкции, а ее соперник Жан-Люк Меланшон — выйти из западного военного альянса.
Ранее власти Германии задумались о возобновлении диалога с Россией. Политики начали неофициальные переговоры.