Созданная в Европе «коалиция желающих» может распасться после смены власти во Франции и Великобритании. Вполне возможно, что на место Эммануэля Макрона и Кира Стармера придут политики, не готовые поддерживать Украину. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Коалиция желающих», по мнению автора статьи, медленно умирает. Дипломатический союз президента Франции и премьера-министра Великобритании объединил более 30 стран для поддержки Украины.

«Но после ухода сэра Кира и невозможности участия господина Макрона в президентских выборах в следующем году существуют опасения по поводу вакуума лидерства», — заявил журналист.

Преемнику Стармера Энди Бернхэму не хватает политического веса, а на пост президента Франции претендуют политики, симпатизирующие России. Так, Марин Ле Пен уже пообещала снять санкции, а ее соперник Жан-Люк Меланшон — выйти из западного военного альянса.

Ранее власти Германии задумались о возобновлении диалога с Россией. Политики начали неофициальные переговоры.