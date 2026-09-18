Такер Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

Такер Карлсон заявил, что не может поехать в Киев, потому что там его убьют

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не готов поехать в Киев, поскольку опасается за свою жизнь. Об этом он признался в интервью ИС «Вести» .

Журналист добавил, что в Москву он готов приехать в любой момент.

«Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», — сказал Карлсон.

Журналист назвал Украину деспотическим и полицейским государством, народ которого гибнет. Это заявление прозвучало на фоне его критического отношения к политике Киева и поддержке, которую оказывают украинским властям западные страны.

Ранее Такер Карлсон объяснил, почему ВСУ атаковали беспилотниками пляж, учебные заведения и нефтеперерабатывающие заводы в России.