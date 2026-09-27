Глава МИД Германии заявил, что провел встречу с Лавровым по просьбе коллег

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объяснил, что согласился на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в том числе по просьбе коллег. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF .

Вадефуль связал свое решение с тем, что другие политики уже поддерживали прямые контакты с Лавровым и призывали его не отказываться от диалога. Министр также подчеркнул, что европейским странам не следует целиком полагаться на США в общении с Россией.

«Многочисленные коллеги попросили меня быть открытым к разговору. Они советовали, что в какой-то момент снова будет необходимо начать говорить друг с другом напрямую», — заявил министр.

В качестве довода он привел опыт холодной войны: даже тогда стороны продолжали разговаривать. Поэтому нынешнюю возможность для прямого обмена позициями Вадефуль счел полезной.

Ранее Лавров сообщил, что встреча с главой МИД Германии в штаб-квартире ООН его разочаровала. По его словам, собеседник изложил ему сведения, которые и так давно слышали.