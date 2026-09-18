Полянский: ЕС и НАТО рискуют превратить гибридную войну против РФ в полноценную

Своими недавними действиями Евросоюз и НАТО рискуют превратить гибридную войну против России в традиционную. Об этом в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, его слова привел ТАСС .

Дипломат указал на наращивание боевого потенциала в Евросоюзе, который продолжает открытую подготовку к войне с Россией, несмотря на утверждения с российской стороны, что планов нападения на Европу у России нет.

«За прошедшие полтора месяца НАТО и ЕС сделали новые шаги, которые рискуют превратить гибридную войну против России в войну традиционную», — отметил Полянский.

Ранее об антироссийской истерии Европы высказался глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что лидеры стран ЕС только «петушатся» заявлениями о якобы готовности к прямой войне с Россией. Европейские политики заявили, что будут готовы к войне с Россией к 2030 году.