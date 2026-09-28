Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

Российский лидер Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на пять лет. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу 17 января 2027 года.

Дмитриев возглавляет РФПИ с 2011 года. В 2025 году президент также назначил его спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Ранее Путин освободил от должности вице-премьера Виталия Савельева. Чиновник стал депутатом Госдумы IX созыва и не имеет права совмещать парламентскую деятельность с работой в правительстве.