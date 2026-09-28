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    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на пять лет. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Документ вступит в силу 17 января 2027 года.

    Дмитриев возглавляет РФПИ с 2011 года. В 2025 году президент также назначил его спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Ранее Путин освободил от должности вице-премьера Виталия Савельева. Чиновник стал депутатом Госдумы IX созыва и не имеет права совмещать парламентскую деятельность с работой в правительстве.

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