«Давно нет». Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

Global Look Press

Фото: Global Look Press

На днях журналисты газеты The New Your Times опубликовали материал с провокационным названием «Нужен ли США президент?». Миллиардер, ранее утверждавший, что Штатами никто не управляет, одним из первых среди медийных лиц отреагировал на вопрос журналистов.

В Сети бизнесмен категорично заявил, что в стране давно нет президента, назвав вопрос от репортеров хорошим.

«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — заметил Маск.

За несколько часов пост основателя Tesla и SpaceX набрал множество комментариев. Под ответом предпринимателя отметились как сторонники взглядов Маска, так и его противники.

В статье, успевшей наделать немало шума в публичном поле, обозреватель Кросс Даутат рассуждал о роли президента в современных Соединенных Штатах и отмечал, что американские президенты давно стали номинальными фигурами, которые держатся на команде.

Ранее американские СМИ сообщили о готовности спонсоров демократов заплатить за уход Джо Байдена с поста президента США. Демократы якобы планируют пожертвовать два миллиона долларов, чтобы действующий глава государства выбыл из президентской гонки.