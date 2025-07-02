Землетрясение магнитудой 5,2 случилось недалеко от Петропавловска-Камчатского

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в акватории Авачинского залива на Камчатке, подземные толчки почувствовали жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» в Telegram-канале .

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 51 километр, глубина — 88,2, магнитуда — 5,2», — заявили в публикации.

Произошедшее подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Там отметили, что в отдельных районах краевого центра сила подземных толчков доходила до трех баллов.

В конце июня в Ставропольском крае тоже случилось землетрясение. Как заявили специалисты Европейского сейсмологического центра, магнитуда составила 4,3, очаг был на глубине 10 километров, примерно в 60 километрах северо-восточнее Ставрополя и 17 километрах от Труновского.