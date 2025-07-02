Макрон позвонил Путину из-за иранского вопроса

Телефонный звонок французского лидера Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину указывает на то, что страны Евросоюза снова пытаются стать участниками переговоров по иранской проблеме. Об этом заявили источники газеты Le Parisien .

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над [иранским] вопросом», — заявил собеседник журналистов.

В газете отметили, что после разговора оба политика подчеркнули важность совместных усилий для урегулирования ситуации мирным путем.

Ранее Макрон заявил, что намерен продолжать диалог с Путиным. Он рассчитывает на скорое согласование перемирия на Украине и выразил надежду, что государства найдут путь к решению конфликта. Также французский лидер напомнил о необходимости выполнения Ираном обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.