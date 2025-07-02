В Швейцарии возмутились из-за поведения украинских беженцев

В Швейцарии мэр Буркхардт заявила, что украинские беженцы ведут себя как туристы

В Швейцарии заявили, что украинские беженцы не желают сотрудничать, работать и интегрироваться в общество. Они ведут себя как туристы, заявила мэр города Вигольтинген Франка Буркхардт в своей статье на сайте Швейцарской народной партии.

«Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию», — написала она.

Она отметила, что федеральный бюджет испытывает серьезную нагрузку из-за выплаты пособий украинским беженцам. Кроме того, они отказываются интегрироваться в общество, взаимодействовать с приезжими из других стран и следовать общепринятым нормам.

Буркхардт подчеркнула, что украинцы вместо благодарности часто демонстрировали «чувство права и потребительство».

Мэр сомневается, что все украинские беженцы, обладающие статусом S, в будущем могут претендовать на получение вида на жительство. Получение дополнительных прав лишь увеличит финансовую нагрузку на государство, так как они попадут в систему соцобеспечения страны.

В начале года в Польше отмечали ухудшение криминальной обстановки из-за притока беженцев с Украины, сообщали «Известия».

Ранее в Германии и Польше предложили вывести беженцев с Украины из систем соцподдержки.