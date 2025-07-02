Зеленского предупредили о последствиях разговора Путина и Макрона

Кошкович: разговор Макрона и Путина может привести к свержению Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным может изменить свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .

По его словам, настроения на Западе могут измениться.

«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — написал он.

Ранее французские пользователи высмеяли Макрона после его разговора с Путиным. Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции за пустословие и неспособность играть на равных на одном поле с такими профессиональными политиками, как российский лидер.

Телефонные переговоры между Путиным и Макроном прошли впервые за почти три года. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке.