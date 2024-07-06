Байден согласился встретиться с Зеленским в Вашингтоне, но не тет-а-тет

Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Переговоры пройдут в расширенном составе, сообщило агентство The Associated Press .

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что члены Совета НАТО-Украина встретятся на саммите 11 июля. Позже в тот же день Байден и Зеленский проведут мероприятие с лидерами почти 20 других стран, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Собеседник агентства заявил, что США анонсируют новые планы по укреплению военного потенциала и системы ПВО Украины. По информации агентства, лидеры стран — членов НАТО пообещают Зеленскому продолжать поставки оружия и боеприпасов в нынешних объемах еще как минимум год.

Саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля.