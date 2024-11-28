Аналитик Еремина: силы НАТО не смогут укрепиться на учениях в Лапландии

В финской Лапландии проживает ограниченное количество коренных народов, поэтому территория не имеет развитой инфраструктуры из-за отсутствия густого заселения. Этот момент осложняет учения НАТО, так как североатлантический альянс не имеет опыта работы в голом поле, заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с RT .

Она отметила, что ряд проблем также возникает на фоне сурового температурного режима — выходит из строя электроника и техника, возникают сложности с обмундированием.

«В данном случае очень много проблем, очень много денег потребуется, поэтому это надолго история, быстро они там не смогут укрепиться, судя по всему», — считает аналитик.

Еремина добавила, что силы НАТО отправились на учения в Финляндию с тем, что было, не проводя дополнительных изменений для адаптации к условиям Лапландии.