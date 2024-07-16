Зеленский указал на «позитивные сигналы» от Запада по ударам по России

Зеленский: Украина получает «позитивные сигналы» от Запада по ударам по России

Украина сумела добиться определенного прогресса в вопросе применения западного вооружения по территории России. Об этом изданию Politico сказал президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, постоянное давление на Запад начало приносить первые плоды.

«Мы стали получать некоторые позитивные сигналы о применении средств дальнего радиуса действия. Некоторые», — сообщил Зеленский.

Глава киевского режима назвал несправедливой ситуацию, при которой ВСУ знают о точке нанесения ракетного удара, но не могут провести ответную атаку. Зеленский заявил, что если Запад откажется дать разрешения бить его оружием по территории России, то ВСУ применят свои наработки.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимы 25 комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо над территорией страны. При этом он отметил, что ВСУ необходимы и другие средства ПВО.