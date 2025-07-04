Аварийный жилой дом снесли в поселке имени Цюрупы

В поселке городского типа имени Цюрупы в округе Воскресенск завершился демонтаж ветхого деревянного дома № 33 на улице Октябрьской. Одноэтажное здание площадью 80 квадратных метров, серьезно пострадавшее в результате пожара, представляло угрозу для жителей.

Ранее в доме обрушилась крыша и частично разрушились стены. После расселения четырех квартир здание стало заброшенным, а затем его включили в программу ликвидации.

Демонтаж выполнила в июне администрация округа. Участок полностью расчистили, а строительный мусор вывезли и утилизировали.

Местные власти еще не определили, как будет использоваться освободившаяся территория в центре поселка.

Эта работа — часть системного подхода к решению проблемы ветхого жилья в Воскресенске. Всего в округе выявили 118 объектов незавершенного строительства, из которых 79 уже привели в порядок.