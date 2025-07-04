Набор волонтеров на конкурс «Интервидение-2025» открыли в Одинцове

Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября в Live Арене. Волонтеры из Одинцовского городского округа смогут принять участие в организации и сопровождении гостей.

Накануне известная телеведущая Яна Чурикова передала привет волонтерам «Интервидения». Сейчас идет набор в волонтерский корпус по направлениям: атташе делегаций, лингвистическая поддержка, работа с представителями средств массовой информации, помощь в шоу, логистике, навигации зрителей, организация питания, сопровождение гостей, координация волонтеров.

Принять участие может каждый желающий из любой страны мира старше 14 лет с наличием опыта в волонтерской деятельности на крупных проектах. Также в некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного или нескольких иностранных языков.

Добровольцы смогут стать незаменимыми участниками мероприятия. Они покажут, что такое русское гостеприимство, и станут навигаторами для каждого гостя.