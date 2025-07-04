Еще 9 дворов благоустроят в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске продолжается комплексное благоустройство дворов. Работы ведутся в Белоозерском на улице 60 лет Октября, 20, 21, 22. Всего в этом году преобразятся девять придомовых территорий.

Дворы, подлежащие благоустройству, расположены в селе Барановское на улице Фабрики «Вперед», № 13-18, в деревне Золотово на Московской улице, 6, а также приведут в порядок две территории в деревне Степанщино и дворы в центральной части Воскресенска на улице Советской, 12/10, и Октябрьской улице, 19.

Перед тем, как приступить к работам, специалисты встречаются с жителями и обсуждают проект: установку бордюров и обустройство парковки, наличие тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания принимают к сведению.

Дворы благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».