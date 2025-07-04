Жители Одинцова смогут пройти диспансеризацию в мобильных пунктах

В июле мобильный пункт Одинцовской областной больницы приглашает жителей пройти диспансеризацию. В Одинцове он будет работать 17, 18, 24, 25 и 31 июля.

Пункт будет расположен на улице Интернациональной; в селе Аксиньино — 8 и 9 июля, в селе Хлюпино — 15 и 16 июля; в поселке Гарь-Покровское — 22 и 23 июля. Прием пациентов будет идти с 9:00 до 14:00.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак. Предварительная запись не требуется. Чтобы попасть на прием, при себе нужно иметь паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета и полис обязательного медицинского страхования.

На диспансерном осмотре пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное давление, сдать общий биохимический анализ крови. Также на приеме осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы.