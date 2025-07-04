Россиянам рассказали об опасности уборки борщевика даже в экипировке

Уборка борщевика каждый год приводит к росту количества пациентов в ожоговых отделениях российских больниц. О том, как обезопасить себя при покосе опасного сорняка, рассказала главный токсиколог Московского департамента здравоохранения и ведущий научный сотрудник НИИ Склифосовского Анастасия Симонова.

Она отметила, что прикрыть открытые участки кожи во время уборки борщевика недостаточно. От брызгающего соком сорняка нужно защищать глаза и слизистую рта.

«Косить борщевик лучше в пасмурную погоду, потому что сок плюс солнце равно ожоги. Но даже если капли попали на кожу в темное время суток, то последствий избежать не удастся», — заявила Симонова.

Токсиколог отметила, что для предотвращения ожога пострадавший участок нужно промыть большим количеством воды и на двое суток закрывать от солнечных лучей.

После работы по прополке борщевика одежду с себя необходимо снимать очень аккуратно, чтобы скопившиеся в ткани капли сока не попали на кожу. Экипировку нужно срочно постирать, а также принять душ. После этого 48 часов защищаться от солнца.

«Самолечением заниматься категорически нельзя. Обязательно обращаться к врачам. От сока борщевика появляются не только ожоги и отеки. Может быть повышение температуры, головная боль, головокружение и так далее. Необходимо комплексное лечение и терапия в зависимости от тяжести поражения», — добавила токсиколог.

Симонова пояснила, что вызывающие ожоги фурокумарины содержатся не только в соке борщевика, но и в петрушке, сельдерее и инжире, но не в таком объеме. Известны случаи поражения кожи от сока лайма. Обычно они появляются у работающих на пляжах в солнечную погоду барменов, делающих коктейли. Поэтому такие поражения кожи назвали «ожоги Маргариты» в честь алкогольного напитка.

Врачи Московского областного центра материнства и детства спасли 10-летнюю школьницу из Сергиева-Посада, срезавшую борщевик ножницами на участке. Сильные ожоги и токсичный сок привели к тому, что у девочки начали неметь конечности.