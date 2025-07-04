Движение на участке Путилковского шоссе ограничат из-за реконструкции с 10 июля

Схема движения изменится на Путилковском шоссе в Подмосковье с 10 июля. Проезд ограничат на пересечении трассы с проектируемым проездом № 6411 со стороны Новотушинской улицы.
Движение на участке ограничат из-за второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, рассказали в областном Минтрансе.
«На участке будут проводиться работы по строительству тоннеля. Для заезда/выезда в сторону МКАД и Путилковского шоссе можно воспользоваться разворотами в районе проектируемого проезда № 6411 со стороны ул. Новотушинской д. 1», — отметили в ведомстве.
Движение планируют открыть в четвертом квартале этого года.
Дорога протяженностью 500 метров обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и возможность бессветофорного выезда на МКАД. реализация проекта улучшит транспортную доступность для 100 тысяч жителей в Путилкове.
Глава Красногорска провел встречу с сотрудниками управления МВД
Силовики пришли с обысками к экс-министру обороны Украины Резникову
Трампа заподозрили в деменции. Что на самом деле происходит с президентом США?
Сотрудники администрации Красногорска прошли курс повышения квалификации
Выездной прием врачей НИКИ детства прошел в Каширской больнице
Элементы для снижения скорости на дорогах обновили в 7 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте