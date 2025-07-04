Движение на участке Путилковского шоссе ограничат из-за реконструкции с 10 июля

Тоннель на Путилковском шоссе Красногорска
Фото: Тоннель на Путилковском шоссе Красногорска/Медиасток.рф

Схема движения изменится на Путилковском шоссе в Подмосковье с 10 июля. Проезд ограничат на пересечении трассы с проектируемым проездом № 6411 со стороны Новотушинской улицы.

Движение на участке ограничат из-за второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, рассказали в областном Минтрансе.

«На участке будут проводиться работы по строительству тоннеля. Для заезда/выезда в сторону МКАД и Путилковского шоссе можно воспользоваться разворотами в районе проектируемого проезда № 6411 со стороны ул. Новотушинской д. 1», — отметили в ведомстве.

Движение планируют открыть в четвертом квартале этого года.

Дорога протяженностью 500 метров обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и возможность бессветофорного выезда на МКАД. реализация проекта улучшит транспортную доступность для 100 тысяч жителей в Путилкове.

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