Зеленский назвал число необходимых Украине систем ПВО Patriot

Зеленский: чтобы закрыть небо Украины, нужно 25 систем ПВО Patriot

IMAGO / R4924_italyphotopress
Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress/Global Look Press

Для полного закрытия неба Украине требуется 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Такие цифры на пресс-конференции озвучил президент страны Владимир Зеленский.

«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. <…> Нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — сказал он.

При этом Зеленский заметил, что названные им данные свидетельствуют о том, какое количество систем ПВО этого типа Украина уже получила.

Стране, добавил украинский лидер, нужны не только Patriot. Украине требуются и другие западные системы ПВО.

Американские СМИ отмечали, что ВС России стремительно выводят из строя ведущие украинские системы противовоздушной обороны при помощи «Искандеров». Хотя эти комплексы не относят к спецсредствам для подавления ПВО, их эффективно применяют для нейтрализации Patriot и С-300.

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