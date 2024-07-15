Зеленский назвал число необходимых Украине систем ПВО Patriot

Для полного закрытия неба Украине требуется 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Такие цифры на пресс-конференции озвучил президент страны Владимир Зеленский .

«Я могу сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. <…> Нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины», — сказал он.

При этом Зеленский заметил, что названные им данные свидетельствуют о том, какое количество систем ПВО этого типа Украина уже получила.

Стране, добавил украинский лидер, нужны не только Patriot. Украине требуются и другие западные системы ПВО.

Американские СМИ отмечали, что ВС России стремительно выводят из строя ведущие украинские системы противовоздушной обороны при помощи «Искандеров». Хотя эти комплексы не относят к спецсредствам для подавления ПВО, их эффективно применяют для нейтрализации Patriot и С-300.