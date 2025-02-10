Замкомроты закрыл собой сослуживца от гранатометного обстрела в зоне СВО

Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой сослуживца от обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

Военнослужащие несли дежурство на наблюдательном посту, когда солдаты ВСУ попытались прорвать линию обороны отряда. Противник атаковал этот район FPV-дронами и обстрелял из гранатометов.

«В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя», — сообщили в военном ведомстве.

В результате обстрела замкомроты и его товарищ получили ранения. Вол смог предотвратить атаку ВСУ, передав координаты противника командованию. После уничтожения украинского пикапа дроном Вол организовал эвакуацию раненого товарища в госпиталь.

Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции со стороны россиян составил почти 70%. Такие данные предоставил ВЦИОМ.