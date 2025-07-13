Зеленского уличили в срыве переговоров после поездки в Рим

Депутат Рады Дубинский: Зеленский отказался от переговоров после визита в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Стамбуле после визита в Рим. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В Италии Зеленский обсуждал проект восстановления Украины. Депутат выразил уверенность, что инициатива не имеет ничего общего с реальностью и все деньги уйдут на продолжение конфликта.

«Мы просим триллионы на восстановление, притом что вся наша перспектива на фронте — это отступать», — отметил Дубинский.

Украинский парламентарий добавил, что украинцам рассказывают сказки о том, как все хорошо в стране.

Ранее он с иронией прокомментировал визит лидера республики в Ватикан. По его мнению, целью встречи Зеленского с папой римским Львом XIV был срыв или перенос следующего раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

Дубинский не исключил, что президент попытается сделать переговорной площадкой Ватикан, однако этого не допустит лидер США Дональд Трамп.