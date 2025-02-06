ВЦИОМ назвал уровень поддержки спецоперации в российском обществе сейчас

Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции со стороны россиян составил почти 70%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос, проведенный с 28 января по 2 февраля и учитывающий мнение 1,6 тысяч совершеннолетних россиян, показал, что 67% респондентов поддерживают СВО.

Кроме того, 65% высказали мнение об успешном ходе специальной военной операции для российских войск.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что данные последних исследований показали высокий уровень общественной поддержки и желания, чтобы СВО закончилась на выгодных для России условиях.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в рамках которого у жителей России спрашивали, верят ли они в способность новоизбранного президента США быстро урегулировать конфликт за полгода.

Больше половины россиян высказали неуверенность в возможности решить эту проблему за обещанные американским лидером полгода.