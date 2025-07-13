Поведение Трампа изменилось после покушения

AP: Трамп стал более внимательным и благодарным после покушения

Поведение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Они (друзья Трампа — прим. ред.) видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — отметили авторы материала.

Тогда как многие стараются оградить себя от травмирующего события и как можно меньше о нем вспоминать, глава Белого дома окружил себя памятными вещами, напоминающими ему о покушении.

Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства с изображением стрельбы. Сам Трамп признался, что у него все-таки остались долгосрочные физические последствия ранения.

Американский лидер настоял на тщательном обследовании после покушения, хотя пуля задела лишь ухо.