Взрывы прогремели в Киеве

Мэр Кличко: на объекте в Киеве произошел взрыв

Взрыв прогремел на объекте в Киеве. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучал «взрыв неизвестного происхождения». В результате частично разрушилось двухэтажное здание.

«Пожара нет», — добавил мэр.

Информацию о взрывах в Киеве также публиковало украинское издание «Страна.ua». Воздушную тревогу в регионе не объявляли. После взрывов над объектом появился столб дыма, отметило издание.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА три населенных пункта Белгородской области. Пострадал житель одного из них — мужчина находился в автомобиле в поселке Шамино Шебекинского городского округа.

Он получил осколочные ранения головы, груди, рук, ног и спины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Другой запущенный ВСУ дрон повредил в Козьмодемьяновке ограду частного дома. В Белгородском районе еще один беспилотник атаковал КамАЗ. Водитель машины не пострадал.