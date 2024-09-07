Мирного жителя Белгородской области тяжело ранило в результате атаки ВСУ

Три населенных пункта Белгородской области попали под атаку украинских дронов. Один мирный житель пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Мужчину ранило из-за удара БПЛА по автомобилю в поселке Шамино Шебекинского городского округа.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

В селе Козьмодемьяновка БПЛА повредил ограждение частного дома, осколками посекло три легковушки. В Белгородском районе FPV-дрон ударил по КамАЗу, водитель не пострадал.

Накануне ВСУ трижды за вечер атаковали Шебекино. После обстрелов начался подомовой обход территорий.