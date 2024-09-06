Взрыв прогремел в Чернигове

«Общественное»: в Чернигове прогремел взрыв после начала воздушной тревоги

В Чернигове прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным официального ресурса по оповещению населения, в Черниговской области звучит воздушная тревога с 22:52 по московскому времени.

Ранее громкие звуки услышали жители Киева. По данным местных СМИ, взрыв случился в центре города. При этом сирены воздушной тревоги не включали.

До этого тревога в Киеве звучала всю ночь на 5 сентября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сработали дежурные силы ПВО. Градоначальник призвал горожан уйти в укрытия. Утром ситуация не поменялась, Кличко заявил о нескольких дронах над Киевом.