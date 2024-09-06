Взрыв прогремел в Чернигове

В Чернигове прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По данным официального ресурса по оповещению населения, в Черниговской области звучит воздушная тревога с 22:52 по московскому времени.
Ранее громкие звуки услышали жители Киева. По данным местных СМИ, взрыв случился в центре города. При этом сирены воздушной тревоги не включали.
До этого тревога в Киеве звучала всю ночь на 5 сентября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сработали дежурные силы ПВО. Градоначальник призвал горожан уйти в укрытия. Утром ситуация не поменялась, Кличко заявил о нескольких дронах над Киевом.
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