Взрыв раздался в центре столицы Украины

Взрыв раздался в Дарницком районе Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua»

По данным журналистов, в городе не включали воздушную тревогу. Других подробностей пока нет.

Также сирены тревоги ревели в украинской столице всю ночь на 5 сентября. Как заявил мэр города Виталий Кличко, работали силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей уйти в укрытия. Утром градоначальник заявил, что в небе над Киевом было несколько беспилотников.

В эту же ночь стало известно о взрывах в Киеве и Кривом Роге. Утром 4 сентября появились данные о взрывах во Львове и Ровно. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране звучала воздушная тревога.