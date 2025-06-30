Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Наро-Фоминске

Третий сезон фестиваля собрал в Центральном парке Наро-Фоминска 10 лучших танцевальных коллективов округа. Молодые артисты представили зрителям и жюри свои самые яркие и оригинальные номера.

Мастерство, креативность и артистизм участников оценивали профессионалы под руководством заслуженного артиста России и художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина. Заместитель главы городского округа Наталья Трофимова пожелала танцорам удачи, хорошего настроения и прекрасных впечатлений.

Победителями отборочного этапа стали ансамбль эстрадного танца «Экспромт» и Кристина Борздова. Они будут представлять Наро-Фоминский округ на следующем этапе фестиваля.

«Видно, что танец здесь любят, и особенно радует такая мощная поддержка зрителей — это вдохновляет артистов и делает фестиваль настоящим праздником творчества», — отметил Егор Дружинин.

Победителей поздравил с успехом глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. «В очередной раз убеждаюсь — сколько ярких, творческих и целеустремленных людей живет рядом с нами. Выступление наших ребят зарядило зрителей энергией и восхитило жюри», — сказал руководитель муниципалитета.