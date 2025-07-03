Крыши двух домов повредились после атаки БПЛА в Воронежской области

В двух частных домах повредились крыши после атаки беспилотников этой ночью в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну», — сказал он.

По словам губернатора, оборвалась линия электропередачи, без света остались жители одного из местных сел. Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП, они осматривают территорию.

Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников над российскими регионами. Дроны уничтожили над Крымом, в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областях.

Один из беспилотников упал на парковку предприятия в Ельце. Случился пожар, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.