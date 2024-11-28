ВСУ неоднократно пытались атаковать цели в Москве и Петербурге

Российский лидер 28 ноября выступает на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. Участниками заседания в узком составе стали главы государств — членов организации: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. На мероприятии присутствует генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
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