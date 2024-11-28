ВСУ неоднократно пытались атаковать цели в Москве и Петербурге

Путин напомнил о попытках ВСУ атаковать Москву и Петербург

Вооруженные силы Украины не раз пытались атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

Речь идет об объектах государственной важности, уточнил глава государства. По его словам, украинские войска продолжают эти попытки.

Однако власти Украины нелегитимны, напомнил Путин. Руководство страны не имеет права отдавать приказы армии.

Российский лидер 28 ноября выступает на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. Участниками заседания в узком составе стали главы государств — членов организации: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. На мероприятии присутствует генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.