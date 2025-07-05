Porsche протаранил остановку и врезался в столб в Казани
На остановке общественного транспорта около Лядского сада в Казани произошло ДТП с Porsche. Об этом сообщила газета «Вечерняя Казань».
Иномарка ехала на улице Гоголя около трех часов дня. На перекрестке она столкнулась с другой машиной.
После аварии Porsche поменял траекторию и на скорости влетел прямо в остановку. Всю площадь у Лядского сада усеяло осколками и кусками разрушенной конструкции.
По словам очевидцев, в момент аварии на остановке находились четыре человека. По данным Telegram-канала Mash Iptash, пострадал один. У него было сильное кровотечение.
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