Никита Кологривый встретился с тренером «Динамо» Карпиным для кастинга

Главный тренер московского футбольного клуба Динамо Валерий Карпин встретился с актером Никитой Кологривым после победы своих подопечных над сербским «Партизаном» в Братском кубке. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Договоренность о встрече возникла внезапно. В конце прошлой недели Карпину в ходе пресс-конференции задали вопрос, какой актер мог бы сыграть его в полнометражном фильме, и предложили в качестве кандидата Кологривого.

«Если Никита Кологривый захочет меня сыграть, то вообще без проблем. В принципе, можно и кастинг провести, я сам проведу и отберу тогда», — ответил Карпин.

Актер в социальных сетях тут же ответил на вызов и пообещал приехать на матч «Динамо» с «Партизаном» на московском стадионе ВТБ «Арена», куда клуб предварительно пригласил его в качестве официального гостя турнира.

Встреча актера и тренера закончилась хорошо. Пресс-служба «Динамо» опубликовала в Telegram-канале совместные фотографии Карпина и Кологривого, которые подписали цитатой актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Я здесь за эту команду стою. Пацаны мне все, и я все пацанам».

Валерий Карпин перешел на пост главного тренера «Динамо» в первой половине июня после ухода Марцела Лички. При этом должность тренера национальной сборной он не оставил.

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отметил, что Карпин уже совмещал две работы, когда руководил командой «Ростов», оставаясь на посту главного тренера национальной команды.