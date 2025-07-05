Книгу «Я помню этот день. Курск. Спецназ «Ахмат» презентовали в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

На полигоне «Танк-маршрут» в Можайском муниципальном округе 5 июля состоялась презентация новой книги, посвященной подвигам бойцов спецназа «Ахмат» и событиям в Курске. Гости мероприятия получили возможность ознакомиться с уникальными экспонатами, собранными в ходе специальной военной операции, а также принять участие в презентации с участием авторов и героев книги.

Кроме того, посетителям была представлена фотовыставка проекта DKCHV x KSANTI, отражающая повседневную жизнь и мужество защитников Родины. Для желающих организовали экскурсию по экспозиции современной и антикварной военной техники.

Все средства от продажи книги будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Презентация продолжится в выходные дни. Следующий сеанс запланирован на 6 июля, начало в 12:00.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
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Отметим, книга поступит в продажу после 7 июля в магазины и на электронные платформы.

Место проведения: полигон «Танк-маршрут», Минское шоссе, 108-й километр. Подробности можно узнать, посетив сайт.

Возрастное ограничение: 14+.

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