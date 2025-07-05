Книгу «Я помню этот день. Курск. Спецназ «Ахмат» презентовали в Можайске

На полигоне «Танк-маршрут» в Можайском муниципальном округе 5 июля состоялась презентация новой книги, посвященной подвигам бойцов спецназа «Ахмат» и событиям в Курске. Гости мероприятия получили возможность ознакомиться с уникальными экспонатами, собранными в ходе специальной военной операции, а также принять участие в презентации с участием авторов и героев книги.

Кроме того, посетителям была представлена фотовыставка проекта DKCHV x KSANTI, отражающая повседневную жизнь и мужество защитников Родины. Для желающих организовали экскурсию по экспозиции современной и антикварной военной техники.

Все средства от продажи книги будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Презентация продолжится в выходные дни. Следующий сеанс запланирован на 6 июля, начало в 12:00.