Солнце выбросило в космос шестой за неделю протуберанец

Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец. За неделю со звезды ушло шесть одинаковых по размеру объектов, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отметили, что Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео сняли 5 июля в первой половине дня на правом крае звезды.
На кадры попала гигантская плазменная структура размером более миллиона километров. Выброс произошел в сторону северного полюса Солнечной системы между 09:00 и 14:00 по московскому времени.
Днем 4 июля на Солнце зафиксировали два новых случая выбросов гигантских протуберанцев. Один из объектов превысил по размерам саму звезду. Явление не сказалось на геомагнитной обстановке на Земле.
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