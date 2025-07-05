Солнце выбросило в космос шестой за неделю протуберанец

Ученые показали на видео новый выброс гигантского протуберанца с Солнца

Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец. За неделю со звезды ушло шесть одинаковых по размеру объектов, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео сняли 5 июля в первой половине дня на правом крае звезды.

На кадры попала гигантская плазменная структура размером более миллиона километров. Выброс произошел в сторону северного полюса Солнечной системы между 09:00 и 14:00 по московскому времени.

Днем 4 июля на Солнце зафиксировали два новых случая выбросов гигантских протуберанцев. Один из объектов превысил по размерам саму звезду. Явление не сказалось на геомагнитной обстановке на Земле.

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