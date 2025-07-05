Фестиваль индийской культуры стартовал в Москве при поддержке «Роснефти»

Манежная площадь в Москве заиграла индийскими красками. Гостей фестиваля Индии ждут аутентичные угощения, тематические мастер-классы, танцевальные шоу, уроки хинди и сессии йоги.
С 5 по 13 июля на фестивальной площадке запланировали выступления индийских и российских коллективов и постарались вживую познакомить всех желающих с культурой, которая покоряет с первого взгляда. Тематические зоны будут работать ежедневно.
Фестиваль проходит при поддержке «Роснефти».
«Хочу поблагодарить генерального спонсора нашего фестиваля — компанию „Роснефть“. Наше сотрудничество очень важно, благодарим за помощь и поддержку», — сказал посол Индии в России Винай Кумар.
Всего организаторы запланировали более 120 мероприятий, оборудовали около 10 зон активности, предусмотрели участие свыше 100 артистов и мастеров. Вход на фестиваль абсолютно бесплатный.
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