ВСУ 10 раз за сутки атаковали российские энергообъекты

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — заявили в министерстве.

ВСУ ударили по объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике. В результате жители некоторых регионов лишились электричества.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что из-за атаки ВСУ повреждения получили филиалы ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электроснабжения остались абоненты в Суземском, Климовском и Севском районах.

Днем 19 апреля украинские боевики с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Илек Курской области. В машине находились три человека, жертвой удара стала женщина. Мужчина и ребенок получили ранения, их госпитализировали.