Дрон ВСУ атаковал авто в Курской области. Один человек погиб и двое пострадали

«В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет. В ближайшее время их доставят в больницу», — написал он.

Попавший под удар автомобиль полностью сгорел. Хинштейн напомнил населению об угрозе атак со стороны врага. Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы Курщины, так как это прямая опасность для жизни и здоровья.

Ранее в Суджанском районе российские военные нашли обезглавленное тело девочки — преступление совершили украинские боевики.