Дрон ВСУ атаковал авто в Курской области. Один человек погиб и двое пострадали

Врио губернатора Хинштейн: женщина погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Stringer/news.ru
Фото: Stringer/news.ru/www.globallookpress.com

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района Курской области. Внутри находились люди, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в  Telegram-канале.

«В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет. В ближайшее время их доставят в больницу», — написал он.

Попавший под удар автомобиль полностью сгорел. Хинштейн напомнил населению об угрозе атак со стороны врага. Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы Курщины, так как это прямая опасность для жизни и здоровья.

Ранее в Суджанском районе российские военные нашли обезглавленное тело девочки  — преступление совершили украинские боевики.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте