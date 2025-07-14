Российские военные начали брать в котел ВСУ под Константиновкой

Российские военные продолжили наступление на позиции ВСУ на Константиновском направлении. Опорник противника у дороги из Катериновки оказался под угрозой окружения, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Группировка войск «Юг» продолжает наступление на украинские позиции в ДНР. Российские военные улучшили тактические позиции на подступах к Константиновке, в частности, взяв под контроль ряд опорных пунктов ВСУ на гряде высот в направлении Александро-Шультино и Белой горы.

Подразделения ВС РФ также продвинулись в поселке Петровка, где контролируют более 2/3 населенного пункта. Идут бои на его северо-западе.

«Дальнейшее продвижение с учетом занятых высот южнее Катериновки к притоку реки Кривой Торец поставит под угрозу окружения опорный пункт ВСУ у дороги из Катериновки на высоте восточнее ставка», — уточнил военкор.

Котенок пояснил, что в этом случае гарнизон ВСУ в поселке Щербиновка лишится сухопутных маршрутов логистики, так как и «дорога из Клебан-Быка находится под огневым контролем наших войск».

Ранее на Западе заявили, что российские войска приблизились к установлению контроля над всей территорией ДНР. Бойцы ВС РФ окружили Константиновку, лишив ВСУ возможности перемещаться.