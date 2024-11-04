«Все время кричит». Зеленский нашел виноватых в провале ВСУ

Владимир Зеленский обвинил Запад в своих политических и военных провалах, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, украинский лидер не может принять на себя ответственность за происходящее.

«Зеленский все время кричит: не дали, не помогли, не смогли, не дали оружия, не дали денег», — объяснил Соскин.

По его словам, Зеленский перекладывает ответственность за сложившуюся ситуацию на других, забывая, что «эту кашу» он заварил сам. Бывший советник Кучмы отметил — Зеленский не способен противостоять Владимиру Путину, потому что «его причитания и крики» бесполезны. Это нужно уяснить всем, резюмировал Олег Соскин.

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил, что Зеленский в скором времени покинет страну. По мнению бизнесмена, это случится из-за плачевного положения ВСУ в зоне СВО.