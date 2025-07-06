Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год. Об этом РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
Она напомнила, что статья 616 ГК РФ устанавливает порядок и условия изменения размера арендной платы.
«Плата может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — отметила Скрябина.
Юрист Владимир Кузнецов ранее рекомендовал внимательно изучать договор найма жилого помещения. Если в нем нет пункта об одностороннем изменении размера платы, то арендодатель не может требовать ее увеличения. Таким образом, можно отказаться от повышения и платить прежнюю аренду.
Россиянам рассказали, как часто может повышаться арендная плата
Появилось видео с места жесткой посадки самолета в Ленобласти
«Речь не о защите». Названа реальная причина поддержки Украины Западом
Во Франции признали невозможность отказа ЕС от российского газа
Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Тульской областью
«Зеленскому конец». В Раде рассказали, что США приготовили для Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте