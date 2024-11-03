Бизнесмен Дотком предупредил о скором бегстве Зеленского с Украины

«Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.

Таким образом бизнесмен прокомментировал статью The New York Times про пессимистичные настроения в США и на Украине из-за продвижения Вооруженных сил России.

Журналисты заявили, что Зеленский выглядит измотанным после провалов ВСУ. Давление на главу государства также оказывают грядущие выборы президента США.

Украина не имеет запасного плана на случай изменения американской политики после выборов, считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. При этом президент Джо Байден может пойти на опасную эскалацию до инаугурации нового лидера страны.