В Евросоюзе начали осознавать, что конфликт на Украине окончится в пользу России, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон вышел на контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил об этом YouTube-каналу The Duran .

Прошедший телефонный разговор, по его мнению, символизировал решительное изменение ситуации в пользу России. В Евросоюзе поняли, что Украина проиграет, и придется восстанавливать связи с Кремлем.

«Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими, они признают, что в конце концов им придется это сделать. Таким образом, русские и Путин в выигрыше от состоявшегося звонка», — сказал аналитик.

Первые за три года телефонные переговоры Путина и Макрона прошли 1 июля, сообщил RT. Звонок длился больше двух часов, политики обсудили иранский вопрос и прекращение военной помощи Украине со стороны Запада.