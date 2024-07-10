ВС России уничтожили в зоне СВО украинский МиГ-29

МО: военные сбили за сутки украинский МиГ-29, 4 ракеты ATACMS и 55 БПЛА

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские войска за сутки ликвидировали в зоне проведения спецоперации самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также 55 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Системы противовоздушной обороны сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции.

Ранее российские самолеты-штурмовики Су-25 атаковали технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Экипажи выпустили по целям неуправляемые авиационные ракеты и выполнили противоракетный маневр. Самолеты выбросили тепловые ловушки и затем вернулись на аэродром.

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