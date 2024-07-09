Штурмовики Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по специальной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
Удар штурмовиков наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заранее заданным координатам. Также экипажи выполнили противоракетный маневр.
Отмечается, что после этого штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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