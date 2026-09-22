Российские военные зачистили окраины у Орехова в Запорожской области

Марочко: ВС России зачищали фланги от ВСУ на двух участках у Орехова на выходных

В Запорожской области российские военнослужащие зачистили от украинских боевиков юго-западные и юго-восточные окраины у города Орехова за выходные. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», — сказал он.

До этого Марочко сообщал, что ВС России взяли под контроль большую часть Орехова, заняв более выгодные рубежи и позиции. Он отметил, что украинское командование пытается удержать плацдарм в этом районе.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные ослабили Ореховскую группировку ВСУ, освободив населенный пункт Зоревка.