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    Российские военные зачистили окраины у Орехова в Запорожской области

    Марочко: ВС России зачищали фланги от ВСУ на двух участках у Орехова на выходных

    Фото: РИА «Новости»

    В Запорожской области российские военнослужащие зачистили от украинских боевиков юго-западные и юго-восточные окраины у города Орехова за выходные. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», — сказал он.

    До этого Марочко сообщал, что ВС России взяли под контроль большую часть Орехова, заняв более выгодные рубежи и позиции. Он отметил, что украинское командование пытается удержать плацдарм в этом районе.

    Ранее Марочко сообщал, что российские военные ослабили Ореховскую группировку ВСУ, освободив населенный пункт Зоревка.