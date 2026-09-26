Марочко заявил о серьезных потерях ВСУ в Славянске и Краматорске

Подготовка к дальнейшим действиям в Славянске и Краматорске продолжается, а подразделения ВСУ в городах понесли значительный ущерб. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

«Сразу хочу отметить подготовительные мероприятие в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах. То есть здесь уже украинские боевики себя не чувствуют в безопасности», — сказал Марочко.

Он связал возможное начало наступления на восточную часть Славянско-Краматорской агломерации с двумя условиями: изменением конфигурации линии фронта и установлением контроля над Николаевкой, которая находится к востоку от Славянска.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российских подразделений в Сумской области южнее Юнаковки. По его словам, военнослужащим удалось занять новые рубежи и позиции.