Вооруженные силы России освободили Кураховку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поселок перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр» в результате наступательных действий. Бойцы нанесли поражение живой силе и техники врага в районах Сухой Балки, Дзержинска, Калинова, Вознесенка и Дружбы.

«Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“», — сообщили в пресс-службе.

Также Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Першотравневое в Харьковской области.

Накануне ВС России взяли под контроль Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР. До этого удалось освободить населенные пункты Ясная Поляна, Селидово, Кургляковка, Доброволье, Катериновка и Цукурино.