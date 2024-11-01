Минобороны сообщило об освобождении Леонидовки, Шахтерского и Новоукраинки

Вооруженные силы России освободили Леонидовку в Донецкой Народной Республике. Под контроль взяли также Новоукраинку и Шахтерское в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы группировки войск «Запад» за неделю отразили 35 контратак ВСУ. Потери украинских боевиков превысили 3620 военнослужащих.

Также на этой неделе под контроль ВС России перешли населенные пункты Ясная Поляна, Кругляковка, Селидово, Доброволье, Катериновка и Цукурино.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на восьмикратное численное превосходство ВС России. Он призвал военных к отступлению, если встает вопрос «остаться или погибнуть».